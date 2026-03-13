¿Santos, un trampolín o una trampa para Chivas?

Enrique Gómez

Después de regresar a la senda de la victoria y de llenar a tope su estado de ánimo en el clásico tapatío ante el Atlas, el calendario le dio a Chivas la gran oportunidad de volver a tomar vuelo en el Clausura 2026, pues enfrenta al equipo que marcha en último lugar de la tabla de posiciones.

Y es que, aunque Santos viene de ganar su primer partido (contra Tijuana), aún no pudo salir del fondo, aunque, si llega a pegarle al exlíder Guadalajara en esta fecha, seguramente lo hará.

Así llegan ambos equipos para este duelo, extremadamente disparejo, por la Jornada 11 de la Liga MX: