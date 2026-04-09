Quedan 4 jornadas y nadie parece estar al nivel de Chivas

Enrique Gómez

Ya solo quedan cuatro jornadas para que termine el Clausura 2026 y ningún equipo parece discutirle el liderato a las Chivas. Es verdad que tan solo hay cuatro puntos de diferencia y que el Guadalajara enfrentará a uno de los equipos contra los que más sufren, pero el club de Gabriel Milito tiene muy bien merecido su primer lugar, pues domina casi todas las estadísticas.

Pero, ¿podrá ganarle a Tigres en esta Jornada 14? Esa es la verdadera prueba de fuego, pues el equipo rojiblanco solo ha ganado uno de los últimos 10 duelos directos contra el conjunto universitario y sucedió hace más de tres años. La buena noticia para el equipo rojiblanco es que Cruz Azul no podrá rebasarlo esta semana ni ganándole al América; tampoco lo hará el Toluca pese a que le gane al Atlético de San Luis.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para este fin de semana en el futbol mexicano: