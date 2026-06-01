Canadá venció a la lluvia y pasó el examen ante Uzbekistán

Redacción FOX Deportes

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 continuó en Edmonton con una victoria de Canadá por 2-0 sobre Uzbekistán, en un amistoso disputado bajo una lluvia constante en el Commonwealth Stadium. El equipo de Jesse Marsch asumió el protagonismo desde los primeros minutos ante una selección uzbeka que también se prepara para disputar la primera Copa del Mundo de su historia.

Los canadienses generaron las mejores oportunidades de la noche y llegaron incluso a celebrar un gol que terminó invalidado. Pese al dominio territorial y a las constantes llegadas sobre el arco visitante, el marcador permaneció intacto durante buena parte del encuentro gracias al orden defensivo mostrado por los asiáticos.

Dub for Canada on a rainy night in Edmonton! 💪🇨🇦



Jonathan Osorio and Jayden Nelson scored in the 2-0 win over Uzbekistan. pic.twitter.com/3eTl3MsgcR — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2026

La recompensa llegó al minuto 58, cuando Jonathan Osorio apareció para romper el empate y encaminar la victoria local. Canadá mantuvo el control en la recta final y evitó cualquier reacción de Uzbekistán, que encontró pocas opciones para inquietar a la zaga anfitriona.

Cuando el reloj marcaba el tiempo agregado, Jayden Nelson aprovechó una de las últimas acciones del partido para marcar al 90+3' y decretar el 2-0 definitivo. Canadá cerrará su preparación mundialista frente a Irlanda el 5 de junio en Montreal, mientras que Uzbekistán continuará afinando detalles antes de debutar en la máxima justa internacional.