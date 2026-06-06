Alemania está listo para el Mundial 2026; Estados Unidos más o menos

Redacción FOX Deportes

Alemania derrotó 2-1 a Estados Unidos con goles de Kai Havertz y Leroy Sané en el último amistoso de ambas selecciones antes del inicio del Mundial 2026.

Estados Unidos y Alemania disputaron un partido poco amistoso, que se jugó con intensidad e incluso una tangana en los minutos finales. Sin puntos de por medio, pero con la confianza en juego a una semana de la Copa del Mundo.

Alemania se adelantó cuando apenas había transcurrido un minuto, un gol que hizo pensar en un posible baño germano. Fue un gol de estrategia a balón parado. Joshua Kimmich colgó una falta con precisión milimétrica al corazón del área y Havertz solo tuvo que empujarla ante la pasividad de Miles Robinson, que había perdido la marca.

Pese al golpe del delantero del Arsenal, los hombres de Mauricio Pochettino no bajaron los brazos. Exhibieron algunas de las fragilidades defensivas que ya habían aparecido ante Senegal, pero también mostraron carácter, compostura y capacidad de reacción.

Así llegó el empate en el minuto 37. Antonee Robinson enganchó una volea espectacular desde la frontal del área después de que Jonathan Tah despejara de cabeza un córner botado por Christian Pulisic. El disparo fue imparable para Oliver Baumann.

Estados Unidos jugaba sus mejores minutos del partido cuando Alemania recuperó la ventaja en el minuto 57 por medio de Leroy Sané. El delantero del Galatasaray recibió un pase preciso de Havertz dentro del área y superó a Matt Freese con un disparo colocado que tocó ligeramente en un defensor.

Las rotaciones a partir del minuto 60 abrieron paso a un periodo con menos ritmo, aunque los dos equipos gozaron de oportunidades suficientes para modificar ese 1-2 final.