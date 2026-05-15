Redacción FOX Deportes
Franck Kessié lidera la lista de Costa de Marfil para el Mundial
Emerse Faé reveló a los 26 futbolistas que asistirán al torneo.
Costa de Marfil ya tiene lista su convocatoria para la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados unidos y Canadá.
El técnico Emerse Faé tendrá a sus órdenes a jugadores de experiencia, como el capitán Franck Kessié, al goleador Nicolas Pépé y al mediocampista Seko Fofana.
A ellos se unirán otros futbolistas que se desempeñan en equipos de las cinco ligas más importantes de Europa, como Amad Diallo (Manchester United), Evan Ndicka (Roma), Simon Adingra (Monaco), entre otros.
Costa de Marfil regresa al Mundial tras 12 años de ausencia y luego de ser cuartofinalista en la Copa Africana de Naciones.
