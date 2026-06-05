Argentina pierde a Leonardo Balerdi para el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Leonardo Balerdi causó baja en la Selección Argentina que se prepara para el Mundial 2026 por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y su sustituto será definido este fin de semana después del amistoso ante Honduras en Texas, informó la AFA.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



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“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, publicó la AFA en las redes sociales.

El defensor venía arrastrando una molestia muscular y tuvo una recaída en el mismo lugar este viernes en la práctica que la ‘Albiceleste’ realizó en el Ellis Field, ubicado en la ciudad de College Station, como antesala del amistoso de este sábado ante la selección hondureña.

🏆 #SelecciónMayor Argentina y Honduras: antecedentes de una serie con amplio dominio de la Albiceleste 🇦🇷



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Con tres jugadores entrenándose en forma diferenciada en el vigente campeón del mundo: Nahuel Molina Lucero, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz, más las recuperaciones en proceso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Lionel Messi y Julián Álvarez, el cuerpo técnico decidió no arriesgar y dar de baja a Leonardo Balerdi, defensa central del Olympique de Marsella.



Su reemplazante será anunciado tras el fin de semana y deberá salir de la pre lista de 55 que presentó el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni a principios de mayo y que tiene como variantes en defensas central a Marcos Senesi (Bournemouth), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Germán Pezzella (River Plate), Zaid Romero (Getafe) y Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).