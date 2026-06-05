Publicación: viernes 5 de junio de 2026

EFE

Argentina rinde su última prueba ante Honduras

La 'Albiceleste' afronta su ensayo final con ausencias importantes en el XI.

La Selección Argentina se medirá este sábado a Honduras en el primero de los dos amistosos de preparación previo al comienzo del Mundial 2026, donde defenderá la corona conquistada en Catar 2022, y con la ausencia de varias figuras que llegan con molestias físicas y serán preservadas para la cita mundialista.

El partido se disputará este sábado en el estadio Kyle Field de Texas desde las 19:00 hora local (20:00 ET/17:00 PT) y permitirá al entrenador Lionel Scaloni ultimar detalles de cara al debut del 16 de junio ante Argelia por el Grupo J y evaluar a algunos jugadores que se perfilan como suplentes en la competición.

Esto se debe a que varios jugadores del equipo titular serán reservados este sábado, ya sea para preservarlos con vistas a la futura competición o porque no están en óptimas condiciones físicas.

El avión que llevará a Argentina al Mundial es un '10'

La selección de Argentina ya tiene listo el avión que utilizará como parte de su logística rumbo a la Copa Mundial de 2026
La aeronave luce una decoración especial inspirada en la Albiceleste, actual campeona del mundo, con imágenes de figuras del equipo y elementos alusivos a sus títulos.
El 10 en el alerón posterior,en alusión a Diego Armando Maradona y Lionel Messi no podía faltar
El avión fue presentado por Aerolíneas Argentinas en conjunto con la Asociación del Futbol Argentino (AFA), como parte de la campaña mundialista.
El diseño exterior busca reforzar la identidad de la selección campeona del mundo y acompañar la defensa del título conseguido en Catar 2022.
El avión es un Boeing 737-700, fabricado por Boeing, con capacidad para 128 pasajeros, modelo que forma parte de la flota de Aerolíneas Argentinas y que fue especialmente pintado para la selección.
Las estrellas, que significan los tres campeonatos del mundo ganados por Argentina son un detalle distintivo de la aeronave

Entre ellos destacan el portero Emiliano 'Dibu' Martínez, el lateral derecho Nahuel Molina y el zaguero Cristian 'Cuti' Romero.

A ellos se suman también la posible ausencia de Lionel Messi, que arrastra una molestia muscular, y de Julián Alvarez.

Estas bajas podrían dar paso a jugadores como el portero Gerónimo Rulli, el zaguero Nicolás Otamendi y los atacantes Giuliano Simeone y Lautaro Martínez, que luchan por hacerse un lugar en el XI titular.

Argentina arrasa con Brasil y celebra su clasificación al Mundial 2026

Argentina goleó 4-1 a Brasil en el Estadio Monumental.
Brasil parece muy lejos de poder competirle a su archirrival histórico.
Con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, la 'Albiceleste' bailó a Brasil.
Argentina ya había amarrado su boleto al Mundial antes de jugar y lo celebró con una victoria aplastante.
Brasil cayó al cuarto lugar de las eliminatorias de CONMEBOL.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
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El lateral derecho es una de las principales preocupaciones de Scaloni, dado que tanto Molina como su reemplazante natural, Gonzalo Montiel, llegan con molestias físicas. Ante esto, el entrenador decidió llevar a los laterales Agustín Giay y Nicolás Capaldo a Estados Unidos y uno de ellos podría ser de la partida ante Honduras pese a que no integran la nómina mundialista.

En el mediocampo, el seleccionado campeón del mundo podría alinear a su tridente titular, compuesto por Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras aguarda novedades sobre la evolución de Leandro Paredes, que ha sido clave en partidos importantes y que también está en duda por lesión.

El duelo ante Honduras será también importante para Thiago Almada, que se ha ganado un lugar en la alineación inicial pero que, tras perder terreno en el Atlético de Madrid en los últimos meses, ha visto su puesto amenazado ante el crecimiento de jugadores como Simeone o Nicolás Paz.

Argentina entrenó en Colombia y cerró la preparación previo a las eliminatorias

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La Selección Argentina reconoció el terreno de juego en donde enfrentará a Colombia
El entrenamiento se realizó en el Estadio Romelio Martinez de Barranquilla
La 'Albiceleste' buscará su séptima victoria en las eliminatorias de CONMEBOL
Argentina es líder de eliminatoria con 18 puntos
El buen ambiente reina en la equipo de Lionel Scaloni

El equipo centroamericano, por su parte, llega al partido de este sábado con el objetivo de que su nuevo entrenador, el español José Francisco Molina, continúe aceitando el equipo y pueda probar jugadores ante un rival de jerarquía como Argentina.

Honduras, que no disputará el Mundial 2026, viene de empatar 2-2 ante Perú a finales de marzo en el debut de Molina y tiene como principales novedades en esta convocatoria a Keyrol Figueroa, joven delantero juvenil del Liverpool inglés, así como Christian Canales (CD Choloma) y el regreso de David Ruiz (Inter Miami) y Rigoberto Rivas (Kocaelispor de Turquía).

Tras el duelo de este sábado ante el conjunto hondureño, la 'Albiceleste' chocará el próximo martes 9 de junio ante Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama, en el que será su último amistoso previo al inicio del Mundial 2026.

Argentina entrenó con toda su artillería

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La Selección Argentina realizó el primer entrenamiento con toda la plantilla y trabaja para el duelo del próximo 14 de noviembre contra Paraguay
La 'Albiceleste' es líder de las Eliminatorias de CONMEBOL con 22 puntos
El ambiente es inmejorable en el campamento argentino
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El capitán Lionel Messi estuvo al frente del entrenamiento

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