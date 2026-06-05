Argentina rinde su última prueba ante Honduras

EFE

La Selección Argentina se medirá este sábado a Honduras en el primero de los dos amistosos de preparación previo al comienzo del Mundial 2026, donde defenderá la corona conquistada en Catar 2022, y con la ausencia de varias figuras que llegan con molestias físicas y serán preservadas para la cita mundialista.

El partido se disputará este sábado en el estadio Kyle Field de Texas desde las 19:00 hora local (20:00 ET/17:00 PT) y permitirá al entrenador Lionel Scaloni ultimar detalles de cara al debut del 16 de junio ante Argelia por el Grupo J y evaluar a algunos jugadores que se perfilan como suplentes en la competición.

Esto se debe a que varios jugadores del equipo titular serán reservados este sábado, ya sea para preservarlos con vistas a la futura competición o porque no están en óptimas condiciones físicas.

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Entre ellos destacan el portero Emiliano 'Dibu' Martínez, el lateral derecho Nahuel Molina y el zaguero Cristian 'Cuti' Romero.

A ellos se suman también la posible ausencia de Lionel Messi, que arrastra una molestia muscular, y de Julián Alvarez.

Estas bajas podrían dar paso a jugadores como el portero Gerónimo Rulli, el zaguero Nicolás Otamendi y los atacantes Giuliano Simeone y Lautaro Martínez, que luchan por hacerse un lugar en el XI titular.

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El lateral derecho es una de las principales preocupaciones de Scaloni, dado que tanto Molina como su reemplazante natural, Gonzalo Montiel, llegan con molestias físicas. Ante esto, el entrenador decidió llevar a los laterales Agustín Giay y Nicolás Capaldo a Estados Unidos y uno de ellos podría ser de la partida ante Honduras pese a que no integran la nómina mundialista.

En el mediocampo, el seleccionado campeón del mundo podría alinear a su tridente titular, compuesto por Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras aguarda novedades sobre la evolución de Leandro Paredes, que ha sido clave en partidos importantes y que también está en duda por lesión.

El duelo ante Honduras será también importante para Thiago Almada, que se ha ganado un lugar en la alineación inicial pero que, tras perder terreno en el Atlético de Madrid en los últimos meses, ha visto su puesto amenazado ante el crecimiento de jugadores como Simeone o Nicolás Paz.

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El equipo centroamericano, por su parte, llega al partido de este sábado con el objetivo de que su nuevo entrenador, el español José Francisco Molina, continúe aceitando el equipo y pueda probar jugadores ante un rival de jerarquía como Argentina.

Honduras, que no disputará el Mundial 2026, viene de empatar 2-2 ante Perú a finales de marzo en el debut de Molina y tiene como principales novedades en esta convocatoria a Keyrol Figueroa, joven delantero juvenil del Liverpool inglés, así como Christian Canales (CD Choloma) y el regreso de David Ruiz (Inter Miami) y Rigoberto Rivas (Kocaelispor de Turquía).

Tras el duelo de este sábado ante el conjunto hondureño, la 'Albiceleste' chocará el próximo martes 9 de junio ante Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama, en el que será su último amistoso previo al inicio del Mundial 2026.