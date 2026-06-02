Publicación: miércoles 3 de junio de 2026

EFE

Un premio más para la interminable colección de Lionel Messi

El argentino recibió un trofeo más a unos días de arrancar el Mundial

El futbolista argentino Lionel Messi, reconocido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, difundió un vdeo en el que agradeció el galardón, dijo sentirse orgulloso y destacó que se haya puesto en valor su labor fuera del campo de juego.

"La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento, por la importancia que tiene y por el hecho de que me reconozcan no solo por lo que hago adentro de la cancha sino también afuera", expresó el delantero en un vídeo grabado desde la concentración de la selección argentina en la ciudad estadounidense de Kansas.

Messi, de 38 años, relató que se enteró del premio tras amanecer este miércoles con numerosos mensajes felicitándolo y se mostró "muy feliz y muy agradecido".

El delantero del Inter Miami, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y el que más títulos ha conquistado, ha sido distinguido con el Premio Princesa de los Deportes por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva" y también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Este miércoles, además, en declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias, Messi comentó: "España y Cataluña son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí".

10 momentos inolvidables de Lionel Messi en la Copa América

10. Debut de Leo Messi en Copa América ante Estados Unidos (4-1) el 29 de junio de 2007
9. Primer gol de Leo Messi en Copa América. Lo marcó ante Perú en la goleada de 4-0 en cuartos de final.
8. Primera final perdida de Leo en Copa América. Cayó en la edición 2007 por 3-0 ante Brasil
7. Messi capitanea por primera vez a Argentina en Copa América ante Paraguay (2-2) en el debut celeste en fase de grupos.
6. Messi marca doblete ante Bolivia en el último partido de fase de grupos
5. Segunda final perdida. Argentina fue superada por Chile en tanda de penales (4-1) en la edición 2015
4. Tercera final perdida. De nuea cuenta, Chile derrota en tanda de penales a Argentina (4-2) en la edición Centenario 2016.
2. Messi marca tres goles en la goleada de Argentina sobre Panamá (5-0)
2. Leo Messi es reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Copa América 2021. Líder de goleo compartido con Luis Díaz (4 goles), líder de asistencias y cuatro veces reconocido como Jugador del Partido.
1. Campeón absoluto. Leo Messi finalmente levantó el título de la Copa América en la edición 2021

"Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña", añadió.

Según el acta del jurado, Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022 y que este año va a disputar su sexto mundial, se ha ganado "el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".

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