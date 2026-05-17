Hany Mukhtar, desbanca a Lionel Messi como jugador de la semana

Héctor Cantú

El delantero de Nashville SC, Hanny Mukhtar, ha sido reconocido como el jugador de la semana en la penúltima jornada de la MLS ante del parón previo al Mundial 2026.

El goleador de nacionalidad alemana ha hecho historia y con un triplete ha desbancado a Lionel Messi en la carrera por este reconocimiento luego de que el argentino colaborara con un gol y una asistencia en la victoria del Inter Miami.

Con sus tres tantos, Mukhtar llegó a 101 goles anotados en la MLS, un récord que nadie había conseguido previamente con el equipo amarillo.

Incluso, Mukthar ha sido convocado, desde ya, al juego de estrellas de este ao como uno de los hombres inamovibles en la selección que se enfrentará de nueva cuenta ante el combinado de la Liga MX.

Hanny Mukhtar suma 229 apariciones con Nashville SC, convirtiéndolo en el jugador con más partidos disputados con esta camiseta, donde además, ha colaborado con 60 pases de gol.