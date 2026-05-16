Todo apunta a que Nashville recibirá el Super Bowl en 2030

Redacción FOX Deportes

La posibilidad de que el Super Bowl llegue a Nashville tomó fuerza este lunes, luego de que diversos reportes señalaran que los dueños de la NFL votarán este martes, durante las Reuniones de Primavera de la liga, para definir si la ciudad será sede del Super Bowl LXIV en febrero de 2030. De aprobarse, sería la primera vez que la llamada 'Music City' reciba el partido más importante del futbol americano profesional.

Los Tennessee Titans estrenarán en 2027 su nuevo estadio de 2.1 mil millones de dólares, ubicado en la ribera este del río Cumberland. En caso de recibir el Super Bowl LXIV, el evento llegaría en la tercera temporada del inmueble, un escenario en el que la organización confía ya estará completamente probado y listo para albergar un espectáculo de esa magnitud.

The NFL owners are expected to vote at this Tuesday’s Spring League Meeting on Nashville hosting Super Bowl LXIV in February of 2030, sources tell me and @MikeGarafolo.



This would be the first time hosting for the Music City, a showcase for the #Titans new stadium. pic.twitter.com/b8Z6VaC3a0 — Ian Rapoport (@RapSheet) May 18, 2026

Nashville se ha consolidado en años recientes como uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos, situación que juega a favor de su candidatura. Además, el éxito del Draft de la NFL realizado en 2019 fortaleció la percepción de la liga sobre la capacidad de la ciudad para recibir eventos masivos y manejar la enorme cantidad de aficionados que suele acompañar al Super Bowl.

Las próximas tres sedes del Super Bowl ya están definidas: el SoFi Stadium en 2027, el Mercedes-Benz Stadium en 2028 y el Allegiant Stadium en 2029. Ahora, Nashville busca convertirse en la siguiente ciudad de la lista y hacer historia con su primer Super Bowl.