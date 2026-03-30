Las Vegas recibirá nuevamente el Super Bowl en 2029

Redacción FOX Deportes

La NFL anunció que Las Vegas será la sede del Super Bowl LXIII en 2029, el cual se disputará en el Allegiant Stadium. El anuncio se realizó este lunes durante la Reunión Anual de la NFL en Phoenix, tras una revisión por parte del Comité de Participación de Aficionados y Grandes Eventos de la liga y una votación de todos los propietarios.

“Estamos emocionados de llevar el Super Bowl de regreso a Las Vegas y brindar a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los grandes destinos deportivos y de entretenimiento de Estados Unidos”, dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Headed back to Las Vegas for Super Bowl LXIII in 2029! pic.twitter.com/s63DDIRiFk — NFL (@NFL) March 30, 2026

“El Super Bowl LVIII demostró la magnitud, la energía y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos globales, y esperamos trabajar junto con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mejor en esta ocasión”.

El Super Bowl LXIII marcará la segunda ocasión en que el evento se celebre en Las Vegas. La ciudad debutó como sede en 2024, recibiendo a más de 330,000 visitantes en la región y generando más de mil millones de dólares en impacto económico, de acuerdo con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA).

Así luce el Allegiant Stadium a unas horas del Super Bowl 58

“Estamos orgullosos de que la NFL haya elegido a Las Vegas para albergar el Super Bowl LXIII”, señaló Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la LVCVA. “Nuestro primer Super Bowl mostró la energía y la magnitud únicas que solo este destino puede ofrecer, reuniendo deporte de clase mundial, entretenimiento y hospitalidad en un solo lugar. Las Vegas fue hecha para momentos como este y esperamos ofrecer otra experiencia excepcional a los aficionados en 2029”.

“Estamos entusiasmados de que el Super Bowl regrese a Las Vegas y al Allegiant Stadium en 2029”, afirmó Mark Davis, propietario de los Las Vegas Raiders. “Es un reflejo del trabajo conjunto de los Raiders, la LVCVA, los líderes cívicos, la comunidad y la NFL. El Super Bowl LVIII dejó la vara muy alta y para el Super Bowl LXIII estamos comprometidos a elevarla aún más”.