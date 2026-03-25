Tom Brady estuvo a punto de regresar a jugar en la NFL

Redacción FOX Deportes

Un segundo regreso para el quarterback más exitoso en la historia de la NFL, al menos, fue considerado por Tom Brady.

En una entrevistala semana pasada, Brady, quien jugó por última vez en 2022 y desde entonces se convirtió en propietario minoritario de los Las Vegas Raiders, reveló que exploró la posibilidad de salir del retiro por segunda vez, pero la liga rechazó la idea cuando la planteó.

“De hecho lo consulté, y no les gusta mucho esa idea”, dijo Brady. “Así que lo voy a dejar así. Exploramos muchas cosas diferentes y estoy muy felizmente retirado. Déjenme decir eso también”.

Brady y un socio adquirieron el 10% de participación de los Raiders el 15 de octubre de 2024. Desde entonces, el siete veces campeón del Super Bowl ha apoyado a la directiva del equipo en decisiones de personal y cuerpo técnico, en lo que describió como un “rol de asesoría estratégica”.

Un regreso a la NFL obligaría a Brady a vender su participación en los Raiders, de acuerdo con las reglas de la liga.

“Soy un propietario minoritario. Entonces, cuando eres eso, realmente no hay una descripción específica del trabajo. No tengo un rol diario”, explicó Brady. “Mi teléfono siempre está disponible para quien lo necesite. Quiero ver a todos tener éxito, ser su mejor versión, traer una cultura ganadora a Las Vegas, devolver a los Raiders a la gloria. Me encantaría ser parte de eso”.

Brady ha seguido muy cercano al juego desde que anunció su retiro. Firmó un contrato por 10 años y con Fox Sports y ha estado como analista principal en transmisiones durante las últimas dos temporadas.

El Team USA venció a Tom Brady y compañía en flag football Dos equipos de profesionales fueron parte del minitorneo celebrado en Los Angeles

Tan reciente como el fin de semana pasado, Brady también participó en un campo de flag football como parte del Fanatics Flag Football Classic, y el mariscal de 48 años lanzó un pase de touchdown a Stefon Diggs más de 1,000 días después de su último juego en la NFL.

“Me encantó estar ahí jugando flag”, dijo Brady. “Me encantó no recibir golpes. Tengo muchas cosas muy divertidas en las que estoy involucrado”.

“Nunca se va a volver aburrido lanzar pases a atletas increíbles en un campo de futbol. Pero si algo hizo ese juego, fue confirmarme que estoy muy feliz con mi retiro”.

Antes de ese evento, Brady había dicho lo mismo sobre su retiro, aunque también dejó abierta la puerta al mencionar que “nunca diría nunca” ante la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el flag futbol debutará como deporte olímpico. Aun así, reconoció que esa posibilidad es poco probable.