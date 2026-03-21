El Team USA venció a Tom Brady y compañía en flag football

Hiram Marín

El Team USA se consagró campeón del Fanatics Flag Football Classic tras imponerse a los Founders y a los Wildcats, equipos conformados por jugadores y ex jugadores de la NFL como Tom Brady y Joe Burrow. El torneo, de exhibición y formato de todos contra todos, sirvió para mostrar la preparación de EE. UU. de cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Se jugaron dos mitades de 15 minutos en un campo reducido de 50 x 25 yardas, con reglas adaptadas al flag football. La final enfrentó a los dos mejores equipos tras la fase inicial, con Team USA demostrando su superioridad en cada encuentro. La jornada reunió talento internacional y figuras de la NFL en un evento competitivo y de gran espectáculo.

En el primer encuentro, Team USA superó claramente a los Wildcats FFC liderados por Joe Burrow y Jayden Daniels. Con un ataque rápido y precisión en pases cortos, el equipo nacional mantuvo control del balón y capitalizó cada oportunidad ofensiva.

La defensa forzó errores que terminaron en puntos, mientras el quarterback Darrell Doucette distribuyó el juego con eficacia. El marcador final fue 39‑14 a favor de EE. UU., mostrando la diferencia técnica y táctica entre los conjuntos. Los Wildcats lucharon por reaccionar, pero la coordinación del Team USA resultó demasiado sólida.

El segundo duelo de la fase regular enfrentó a Team USA contra los Founders FFC, capitaneados por Tom Brady y Jalen Hurts. Tras permitir un touchdown inicial, Estados Unidos respondió con posesiones largas y anotaciones constantes.

La superioridad del conjunto nacional se reflejó en un marcador de 43‑16, evidenciando la adaptación de sus jugadores al flag football frente a los veteranos de la NFL. Cada jugada destacaba la rapidez, precisión y control del balón, imponiendo ritmo y presión a los rivales. El partido consolidó al Team USA como favorito para la final.

En la final, Team USA volvió a enfrentar a los Wildcats FFC, quienes ajustaron su estrategia para contener al conjunto nacional. Sin embargo, la combinación de pases precisos y defensivas oportunas mantuvo la ventaja de EE. UU. en todo momento. El marcador final de 24‑14 cerró el torneo de forma invicta, mostrando la eficacia de sus movimientos y la coordinación del equipo. La selección estadounidense dominó el encuentro sin permitir que los rivales encontraran su ritmo. Cada jugada destacó la preparación y el entendimiento del flag football como deporte competitivo.

Lo más notable del torneo fue la diferencia entre el flag football competitivo y el espectáculo de estrellas de la NFL. Mientras los atletas del Team USA mostraron lectura de defensas, rapidez y control de banderas, muchos de los jugadores más conocidos del futbol americano tuvieron que adaptarse a un formato distinto. El evento dejó claro que el flag football es un deporte con reglas, estrategias y habilidades propias, consolidando su crecimiento de cara a su debut olímpico en 2028.