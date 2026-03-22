Misión mil goles: Lionel Messi activa la cuenta regresiva hacia la cifra mágica

Héctor Cantú

Si creíamos que la batalla entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estaba por terminar, nos hemos equivocado.

Ni siquiera los miles de kilómetros que separan a la MLS de la Saudi Pro League han podido apagar esta rivalidad que ha marcado el mundo del futbol en los años recientes.

Ahora, Leo Messi se ha metido directo a la pelea por alcanzar los mil goles en su carrera profesional. A media semana, ante Nashville, logró los 900 tantos y ha sido ante NY City FC, donde inició formalmente su camino por alcanzar el millar.

En esta temporada, Messi tiene el torneo regular de la MLS, los playoffs donde intentará defender su título, el Mundial de la FIFA y la Leagues Cup, un sinnúmero de partidos donde podría acercarse a la cifra máxima.