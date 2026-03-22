Yankee Stadium, la última conquista de Lionel Messi

Héctor Cantú

El Yankee Stadium finalmente ha caído a los pies de Lionel Messi, quien por primera vez marcó en el mítico estadio de las Grandes Ligas.

El argentino ha tenido que esperar hasta su tercera visita para anotar su primer gol en el ‘Bronx’ y lo ha hecho para encaminar la victoria del Inter Miami por 3-2 ante el NY City.

GOOOOOL! Another free-kick goal by him. 🔟🪄 pic.twitter.com/Jeb9L8CPB5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026

Fue una tarde movida para el capitán de Las Garzas, quien desde el primer tiempo mostró intenciones seguras y decisivas de querer marcar.

Sin embargo, fue hasta la segunda mitad, cuando en un tiro de larga distancia y luego de desviarse ligeramente, el balón encontró el fondo de las redes.

Esta anotación se convierte en la 901 de Leo Messi en su carrera y con ello inicia la cuenta regresiva para llegar a los mil goles.

Después del gol de Messi, con el que el Inter Miami empató virtualmete el encuentro, llegó el tanto de cabeza de Micael dos Santos Silva para sentenciar la victoria del equipo de la Florida.

Esta se convierte en la primera victoria del Inter Miami en el Yankee Stadium en su historia y de paso ha puesto punto final al invicto del equipo celeste.