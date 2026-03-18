¡Echaron a perder la fiesta de Lionel Messi! Inter Miami, eliminado

Héctor Cantú

El Inter Miami ha sumado un fracaso más luego de quedar eliminado en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup a manos de Nashvill SC.

El resultado, además de las repercusiones deportivas, duele demasiado porque echó a perder la fiesta de Lionel Messi, quien llegó a 900 goles en su carrera profesional.

Las Garzas tenían el partido en la bolsa gracias a la anotación de Lionel Messi, quien con una definición magistral dentro del área, terminó por adelantar al equipo local.

ZURDAZO del 10 para abrir el marcador 💫⚽️

pic.twitter.com/BeIBPLEchG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 18, 2026

Pero la falta de opciones a la ofensiva, tanto en el juego de ida como en el de vuelta, terminó por pasar una fuerte factura al equipo rosado que finalizó el encuentro tirando pelotazos.

Ni siquiera los cambios a la ofensiva de Javier Mascherano terminaron por generar un cambio importante en el equipo de la Florida que hasta el último suspiro intentó encontrar en Messi, el revulsivo que pudiera cambiar la historia.

A 15 minutos del final del encuentro, llegó el quitarrisas para Nashville, que, luego de las fallas defensivas en los intentos de despejar la pelota, terminó quedado la pelota para Cristian Espinoza.

Wow! Cristian Espinoza strikes! 🇦🇷😱@NashvilleSC equalizes in the 74' and now leads Inter Miami in away goals. #ConcaChampionspic.twitter.com/dkn3KAvWmz — Major League Soccer (@MLS) March 19, 2026

El argentino envió la pelota al fondo de las redes con un disparo potente que no pudo contener el arquero Dayne St. Clair.

Con este resultado, el Nashville SC avanza a los cuartos de final y espera al ganador de la llave entre América y Philadelphia Union para conocer a su próximo rival.