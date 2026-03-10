El Inter Miami quiere la Copa de Campeones CONCACAF

Redacción FOX Deportes

El Inter Miami tiene en la mira el título de la Copa de Campeones CONCACAF, la única competencia de la zona que no ha podido ganar.

Javier Mascherano habló previo al duelo de ida de los octavos de final, en donde se enfrentarán al Nashville SC:

“La Champions, de las competencias que normalmente juega el club, es la que falta. A todos nos genera mucha ilusión, lo que no nos podemos permitir es que nos genere obsesión”.

El equipo de Lionel Messi solo ha disputado la competencia en dos ocasiones. En 2024 llegó hasta cuartos de final, donde Monterrey los eliminó, y en 2025 avanzó a semifinales, pero quedó fuera a manos de Vancouver Whitecaps.

En la presente temporada de la MLS, las ‘Garzas’ tiene récord de dos ganado y tres perdidos y ocupan el tercer sitio de la Conferencia Este. Por su parte, los ‘Coyotes’ están invictos, con dos triunfos y un empate, por lo que se sitúan un puesto por delante del Inter.