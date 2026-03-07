Se revela el salario de Leo Messi y la razón de esta elevada cifra

Héctor Cantú

El Inter Miami finalmente ha revelado el alto salario que le pagan a Lionel Messi luego de su llegada al futbol de los Estados Unidos, un número que dista mucho del que aparece en los registros oficiales de la Major League Soccer.

Ha sido el propio dueño del equipo, Jorge Mas, el que ha aceptado que el salario del capitán del equipo y actual campeón del mundo, oscila entre los 70 y 80 millones de dólares de acuerdo a las variables.

Mientras en la MLS se tiene registrado que Leo percibe 12 millones de dólares, la diferencia, según ha contado el dueño del equipo rosado, es por una cláusula que se firmó con el futbolista donde el club se comprometía a pagarle una parte de la plusvalía que ha ido adquiriendo el equipo en los últimos años.

Jorge Mas, dueño del Inter Miami finalmente ha aceptado que cada dólar que han pagado por Messi, ha valido la pena, por el valor del equipo y por lo que Leo ha aportado al club desde su llegada.