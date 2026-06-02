Atlético de Madrid vendería a Julián Alvarez, pero no a Barcelona

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid parece condenado a abrirle la puerta a Julián Alvarez este verano a pesar de que es pieza angular en el proyecto rojiblanco, son varios los equipos interesados en el delantero y el club podría tomar la decisión de venderlo, pero no a Barcelona. Los rojiblancos que participarán en el Mundial 2026 ❤️🤍🌍 pic.twitter.com/ummIoSuXXZ — Atlético de Madrid (@Atleti) June 1, 2026

Fichar por Barcelona sería la prioridad de ‘La Araña’ quien buscaría mantenerse en España en donde su familia se ha sentido como en casa, sin embargo, la directiva intentaría rechazar al conjunto azulgrana considerando baja una oferta de 100 millones de euros.

Atlético le habría puesto precio al argentino y sería mayor a los 120 millones, cantidad que es alta para el campeón del futbol español que no cometerá una locura por el jugador de 26 años, pero hay quien estaría dispuesto a todo con tal materializar su fichaje.

Marcos Llorente ha sido elegido miembro del once ideal de la Liga de Campeones 2025/26 👏 pic.twitter.com/0VcoomdYd5 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 31, 2026

El diario AS señala que “Arsenal entra en acción por Julián Alvarez”, explica que la intención del conjunto londinense “es iniciar una negociación” y apunta que la oferta por el campeón del mundo “podría acercarse a los 150 millones de euros”.

La publicación asegura que “al Barcelona no irá” por diferentes motivos, entre ellos estarían la forma en la que desde el Camp Nou tentaron al delantero y para evitar reforzar a un rival que en Madrid consideran directo en la lucha por La Liga.