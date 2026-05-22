Emiliano 'Dibu' Martínez se fracturó y enciende las alarmas

Redacción FOX Deportes

Emiliano 'Dibu' Martínez encendió las alarmas de la Selección Argentina tras sufrir una fractura en un dedo de la mano derecha durante el calentamiento previo a la final de la Europa League entre Aston Villa y Freiburg. A pesar de la lesión, el guardameta decidió disputar el encuentro y fue una de las figuras en la conquista del título europeo.

Los estudios posteriores confirmaron que se trata de una fractura en un dedo de la mano, lesión que no requerirá cirugía. El cuerpo médico optó por un tratamiento conservador, una decisión que reduce considerablemente los tiempos de recuperación y mantiene intactas las posibilidades de verlo en la Copa del Mundo.

🚨😢 BREAKING:



🧤 Emi Martínez is expected to be OUT for around 20 days due to injury.



❌ The Argentine goalkeeper will NOT play any friendly matches before the World Cup.



🏆 The plan is for Dibu to return for Argentina’s FIRST match of the tournament.



[@gastonedul]



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🚨😢… pic.twitter.com/wlrTa2FcDN — Pitch Wire (@wire_pitch) May 22, 2026

Con el objetivo de garantizar una recuperación completa, Martínez no participará en los amistosos de preparación que disputará Argentina antes del Mundial. La prioridad del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es evitar cualquier riesgo de recaída y permitir que el arquero llegue en plenitud física al torneo.

Las previsiones médicas son optimistas y apuntan a una recuperación cercana a las tres semanas. Salvo algún contratiempo inesperado, el campeón del mundo estará disponible para defender el arco albiceleste en el debut mundialista de Argentina, programado para el 16 de junio, lo que representa un enorme alivio para el vigente campeón del mundo.