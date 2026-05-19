Aston Villa campeón de la Europa League y equipo de Champions

Oscar Sandoval

Aston Villa se plantó con toda autoridad en la final de la Europa League y le pasó por encima a Freiburg para terminar con una espera de 44 años sin ser campeón de un torneo europeo. La victoria tiene doble premio porque además de levantar el título, aseguró un lugar en la Champions League. ASTON VILLA HAVE WON THE EUROPA LEAGUE!!!!! 🏆 pic.twitter.com/UXsrvmwgG7 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 20, 2026

La inexperiencia y el pánico escénico le cayó de peso a Freiburg que fue presa de un rival motivado y respaldado en Estambul por su afición. Al conjunto alemán le costaba construir su juego, pero le costaba aún más controlar a los ‘Villanos’ que sacudieron la final al borde del descanso.

La primera mitad estaba cerca del final y el dominio no bastaba para el equipo inglés que dio un doble golpe antes del medio tiempo. Youri Tielemans anotó el 1-0 a los 40 minutos con un remate de volea en una doble jugada tras un tiro de esquina y sacudió a 'Los Buitres'.

Emiliano Buendía, el gran orquestador del título del Aston Villa

Freiburg esperaba el descanso para ordenar sus ideas, pero no se defendió de manera adecuada y Emiliano Buendía apareció al filo del área para marcar un golazo al 45+2 y dejar contra la pared a los alemanes.

Buendía se colgó la medalla de MVP a los 57 minutos luego de asistir a Morgan Rogers para el 3-0 que dejó sin opciones a Freiburg y aseguró la primera Europa League en la historia de Aston Villa que jugará la Champions League por segunda temporada consecutiva.