Francia sucumbe en casa ante Costa de Marfil

Héctor Cantú

La selección de Francia, actual subcampeona del mundo, ha dejado corazones heridos luego de caer, con remontada incluida, ante Costa de Marfil en su penúltimo examen previo al Mundial.

A pesar de que Didier Deschamps hizo varios cambios para el partido amistoso, el equipo galo estuvo lejos de tener su mejor versión y, por el contrario, mostró un rostro que, de mantenerse en la Copa del Mundo, no augura buenas cosas para los galos.

Another look at Cherki's goal 🇫🇷 pic.twitter.com/NB1SNrPiub — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 4, 2026

Para Costa de Marfil, el resultado fue una auténtica fiesta en el que es uno de los mejores resultados del combinado naranja en su historia reciente.

Francia logró irse arriba en el tanteador gracias a una genialidad de Rayan Cherki dentro del área en una jugada polémica que bien pudo haber sido brrada del tanteador por una falta ofensiva previa.

Simply a brilliant goal from Amad Diallo 🇨🇮 pic.twitter.com/7DJi1ycHtw — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 4, 2026

Sin embargo, el cuadro africano vino de atrás para darle la vuelta al tanteador gracias a una actuación inolvidable de Guéla Doué.

El marfileño fue el encargado de marcar el tanto del empate luego de engañar al portero Maignan en la definición.

IVORY COAST UPSETS FRANCE pic.twitter.com/Qmxujp8Exc — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 4, 2026

Ya en los minutos finales del encuentro, sirvió la pelota para que Amad Diallo marcara el tanto de la voltereta y de la victoria.

Francia cerrará su preparación rumbo al Mundial ante Irlanda del Norte antes de medirse a Senegal en su presentación mundialista.

Por su parte, Costa de Marfil ha cerrado su entrenamiento antes de debutar en la Copa del Mundo ante Ecuador el próximo 14 de junio.