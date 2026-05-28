Uruguay entrena con 24 jugadores y espera a José María Giménez

EFE

La Selección de Uruguay continúa preparándose para el Mundial con 24 futbolistas trabajando en el Complejo Celeste bajo las órdenes de Marcelo Bielsa y aguardando por el arribo del central José María Giménez.

Este viernes, el último en sumarse a los trabajos fue el mediocampista Emiliano Martínez, quien un día antes defendió al brasileño Palmeiras en un duelo de Copa Libertadores.

Quienes lo habían hecho anteriormente son los porteros Sergio Rochet, Santiago Mele y Fernando Muslera, así como también los defensores Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Viña y Joaquín Piquerez.

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También, los mediocampistas Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Rodrigo Zalazar y los atacantes Brian Rodríguez, Agustín Cannobio Maximiliano Araújo, Facundo Pellistri, Federico Viñas y Darwin Núñez.

El próximo 1 de junio, el argentino Marcelo Bielsa hablará en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el centro de entrenamiento de la 'Celeste'.

Un día después, la FIFA dará a conocer las listas de convocados de las 48 selecciones que desde el 11 de junio disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudita en un encuentro enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami.

Federico Valverde es el futbolista con más goles fuera del área esta temporada

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

Durante su estancia en la Copa del Mundo, la 'Celeste' se concentrará en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Este año, Uruguay disputará su quinto Mundial consecutivo tras sus participaciones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

En el primero de estos certámenes selló su mejor actuación al alcanzar las semifinales, mientras que en el último tuvo la peor al quedar afuera en la fase de grupos.