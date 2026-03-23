Uruguay define su convocatoria para los duelos de preparación

EFE

Con la presencia del mediocampista Federico Valverde y el defensor Ronald Araujo, la selección de Uruguay presentó la lista de jugadores convocados para enfrentarse en dos partidos amistosos a Inglaterra y Argelia, también marcada por el regreso del portero Fernando Muslera.

Valverde, jugador del Real Madrid, volverá a defender a la 'Celeste' luego de su ausencia en los amistosos que el conjunto dirigido por el argentino Marcelo Bielsa disputó en noviembre ante México y Estados Unidos.

Al igual que Valverde, también retornaron a la convocatoria los mediocampistas Nicolás de la Cruz y Brian Rodríguez, así como el atacante Darwin Núñez.

Entre tanto, Muslera es la principal novedad de la 'Celeste' luego de varios años de ausencia.

Campeón de la Copa América en 2011, el último partido con Uruguay del actual portero del Estudiantes de La Plata argentino fue un amistoso disputado en junio de 2022.

En caso de ser convocado para el Mundial 2026, Muslera se convertirá en el primer uruguayo con participación en cinco ediciones del mayor torneo del futbol.

Contrario a ellos, los habituales convocados que no estarán son el lateral Nahitan Nández y el mediocampista Rodrigo Bentancur, quien se recupera de una lesión.

En la próxima fecha FIFA, Uruguay se enfrentará a Inglaterra en Wembley el 27 de marzo a las 19:45 hora local (15:45 ET/12:45 PT).

Cuatro días después se medirá con Argelia en el Allianz Stadium de la ciudad italiana de Turín. Ese partido será a las 20:30 hora local (15:30 ET/12:30 PT).

De esta forma, Uruguay continúa preparándose para próximo Mundial, donde compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y España.