En modo Halcón; así fue el brutal desempeño de Federico Valverde

Héctor Cantú

El Real Madrid ha vivido una noche inolvidable en la Champions League gracias a una actuación sobresaliente de Federico Valverde, el gran héroe de la historia.

El charrúa se ha ganado por parte de Álvaro Arbeloa el título de “El Juanito del Siglo XXI”, por lo que representa para el madridismo y lo que ha aportado dentro de la cancha ante el Manchester City.

Nadie se acordó de Kylian Mbappé gracias a Federico Valverde

Es la primera vez que Valverde marca tres goles en un solo partido en su brillante carrera. Tres tantos que toman dimensiones apoteósicas, por la alta manufactura de cada uno de ellos: quitándose al portero, tirando a poste cambiado y definiendo dentro del área con ‘sombrerito’ incluido.

Federico Valverde se une a una selecta lista de futbolistas que han marcado por partida triple en un mismo partido en esta edición de la Champions League por detrás de Kylian Mbappé (Real Madrid), Fermín López (Barcelona), Victor Osimhen (Galatasaray), Vitinha (PSG), Anthony Gordon (Newcastle) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

⬆️ "El entrenador (Arbeloa) me pide que llegue en segunda línea, que ataque". #UCL



👉 Fede Valverde, eufórico tras su hat trick al Manchester City.



⬆️ "El entrenador (Arbeloa) me pide que llegue en segunda línea, que ataque". #UCL

👉 Fede Valverde, eufórico tras su hat trick al Manchester City.

Sin embargo, la cifra más impactante del logro de Valverde es que en menos de media hora igualó la cifra de goles que había marcado en sus últimos 75 partidos disputados en este torneo.

La historia ya le ha guardado un lugar a Federico Valverde. El ‘Pajarito’ en modo halcón, se ha convertido en el único mediocampista que logra un triplete en la Champions League antes de superar los 27 minutos de tiempo corrido.

Federico Valverde marcó el primer hat-trick de su carrera e igualó la cantidad de tantos que había hecho en sus último 75 partidos del torneo. Además, es el único mediocampista que logra un hat-trick en el primer tiempo de un partido de la Champions y el tercer futbolista que lo concreta más rápido, a los 27 minutos.