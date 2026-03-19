La selección de Uruguay disputará 2 amistosos en Europa

EFE

El cuerpo técnico de la selección de Uruguay partió este jueves junto al portero Fernando Muslera a Europa, donde la 'Celeste' disputará dos amistosos frente a Inglaterra y Argelia.

Encabezada por el entrenador Marcelo Bielsa, la delegación arribó en horas de la mañana al Aeropuerto Internacional de Carrasco para viajar desde allí. Otro grupo lo hará en los próximos días.

Según informó la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), toda la plantilla se reunirá el domingo 22 en la ciudad inglesa de Watford, donde se hospedará en el hotel The Grove.

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Mientras tanto, los trabajos se llevarán a cabo en el Sobha Realty Training Centre, campo de entrenamiento de Arsenal.

El viernes 27 de marzo, la 'Celeste' se enfrentará en Wembley a Inglaterra. El juego comenzará a las 19:45 hora local (15:45 ET/12:45 PT).

Tras el encuentro, el conjunto dirigido por Bielsa continuará trabajando en ese país y recién viajará a Italia el 30 de marzo para disputar su segundo amistoso de fecha FIFA.

Allí se enfrentará el martes 31 con Argelia en el Allianz Stadium de la ciudad italiana de Turín. Ese partido será a las 20:30 hora local (15:30 ET/12:30 PT).

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Si bien Bielsa aún no informó los convocados, este jueves viajó junto al portero Muslera, quien de esta forma regresa a la selección de su país tras varios años.

El último partido con la 'Celeste' del actual futbolista del club argentino Estudiantes de La Plata fue un amistoso disputado en junio de 2022.

En caso de ser convocado para el Mundial, Muslera se convertirá en el primer jugador uruguayo de la historia en disputar cinco torneos de ese tipo.

Hasta el momento jugó cuatro, los mismos que disputaron Edinson Cavani, Luis Suárez, Diego Godín, Martín Cáceres y Pedro Virgilio Rocha.