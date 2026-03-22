Real Madrid ganó el derbi y se aferra a La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 3-2 al Atlético de Madrid y sigue peleando por La Liga, el derbi lo definió Vinícius Jr. con un doblete en 20 minutos que dejó al conjunto ‘Merengue’ a cuatro puntos de Barcelona. Los ‘Colchoneros’ pegaron primero, pero el ‘7’ marcó la diferencia cuando el partido estaba empatado a dos goles. 🏁 FP: @RealMadrid 3-2 @Atleti

⚽ 33' Lookman

⚽ 52' @ViniJr (p)

⚽ 55' @FedeeValverde

⚽ 66' Molina

⚽ 72' @ViniJr

👉 @Emirates pic.twitter.com/ov66a8uxH0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2026

La carrera por el título del futbol español es cosa de dos y ninguno de los dos equipos dejó puntos. El líder ganó y presionó al equipo blanco que inició el derbi volcado sobre la portería de Juan Muso quien atajó el primer disparo de peligro a los dos minutos.

Fede Valverde reventó el poste seis minutos después y el Madrid parecía tener el control del juego, sin embargo, Ademola Lookmann armó una jugada con tiempo que el mismo definió en el área chica tras un taquito de Guiliano Simone para poner el 1-0 en el marcador a los 33 minutos.

Vinicius Júnior puede solo; se consagra en el Derbi y liquida al Atlético de Madrid

Los ‘Colchoneros’ llegaron al medio tiempo con la ventaja, pero el equipo blanco fue otro en la segunda parte y no tardó en igualar el resultado. David Hancko cometió un penal sobre Brahim Díaz y ‘Vini’ no falló para marcar el 1-1 desde los 11 pasos a los 52 minutos.

Valverde aprovechó la inyección anímica para inclinar la balanza a favor de los locales al 55, pero la ventaja duró poco porque Nahuel Molina emparejó los cartones con un golazo al 66.

Vinícius no tardó en aparecer y ser determinante, tomó un balón en la banda izquierda y recortó hacia el centro para sacar un disparo colocado desde fuera del área al 72 que valió la victoria para el equipo blanco que terminó con 10 jugadores y con la ilusión de seguir peleando por La Liga.