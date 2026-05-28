Quedaron definidos los octavos de final de la Copa Libertadores

Reuters

Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, enfrentará a Cruzeiro en los octavos de final del torneo, según lo determinó un sorteo realizado el viernes por la CONMEBOL, que volvió a emparejar a Palmeiras con Cerro Porteño.

Palmeiras y Cerro fueron rivales en la fase de grupos del torneo el año pasado y también este año. Rosario Central se medirá con Corinthians, mientras que Estudiantes de La Plata buscará un lugar entre los cuatro mejores frente a Universidad Católica.

Los octavos de final del torneo comenzarán el 10 agosto, después de la disputa del Mundial. La final está programada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.