El Flamengo es campeón de la Copa Libertadores y nuevo rival del Cruz Azul

Enrique Gómez

Como en 2022, 2019 y 1981, el Flamengo es el campeón de la Copa Libertadores.

Los dos equipos más valiosos de todo el continente americano se midieron en la final del máximo torneo de CONMEBOL, en busca de la gloria y de un lugar en la Copa Intercontinental que se jugará en diciembre en Catar.

Victoria 1-0 del Flamengo sobre el Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.

El único gol de este aguerrido partido fue a los 67 minutos por la vía de la táctica FIFA. Tiro de esquina cobrado desde la punta derecha y que encontró el cabezazo seco de Danilo Da Silva. El defensa llegó de atrás, sin marca y puso el balón pegado a la base del primer poste para dejar parado al arquero.

Así se resolvió el título 2025 de la Copa Libertadores entre dos de los equipos que han estado acaparando los trofeos sudamericanos en los últimos años. Ambos clubes buscaban su cuarto título de la competición, pero fue el Mengao quien se impuso y escaló al cuarto lugar histórico de este certamen.

Cruz Azul ya tiene rival para la Intercontinental

Al proclamarse como el campeón de la CONMEBOL, el conjunto rojinegro obtuvo en automático su boleto para la Copa Intercontinental 2025 y su acreditación para disputar el Derbi de las Américas (algo así como los cuartos de final) contra el Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF.

El duelo contra La Máquina será el 10 de diciembre en Rayán, Catar y el vencedor enfrentará al Pyramids de Egipto en la Copa Challenger, la cual concede el pase para disputar la final contra el Paris Saint-Germain.