Indefendible la nueva camiseta del Cruz Azul para la Copa Intercontinental

Enrique Gómez

Algunos aficionados del Cruz Azul aseguran que la camiseta principal que usará su equipo en la Copa Intercontinental califica como una de las cinco peores en la historia del club…

Junto con su patrocinador Pirma, La Máquina presentó los uniformes que usará en el torneo internacional de FIFA durante diciembre, claro, esperando que el equipo mexicano pueda superar el primer corte y tenga la oportunidad de usar ambas indumentarias o al menos, tener más de un partido.

Una 👑 hecha de esfuerzo. Un trono forjado de victorias. 💙 El Rey de la Región se hace presente.



Jersey rumbo a Qatar - Local 2025 disponible en:https://t.co/PI9XRiMFHe

Tiendas PIRMA participantes*https://t.co/LN6eqL3yMu

Tienda La Noria@CruzAzul | #AzulDePorVida |… pic.twitter.com/F8lHwukaZR — PIRMA (@Pirma_Oficial) November 28, 2025

Con un prominente cuello tipo polo (cuyo corte en v luce mucho más grueso en el jersey que modeló Ignacio Rivero), la camiseta principal del Cruz Azul para la Copa Intercontinental es azul brillante, pero el diseño está lejos de ser liso, pues cuenta con marcas de acuarela y un patrón de cruces. Las ‘aletas’ del cuello son rojas, al igual que los puños y la línea de que divide los hombros.

Sí, el uniforme local luce sobrecargado de detalles y brillos, pero quizá la idea era hacerlo llamativo.

#CruzAzul🚂



Estos son los nuevos uniformes de Cruz Azul para la Copa Intercontinental.



Qué les parecen. ¿Les gustaron? pic.twitter.com/hU0vttqbTL — Daniel Sandoval (@DanielBSandoval) November 28, 2025

Al menos, la segunda equipación parece haber tenido mayor aceptación por parte del público. El jersey visitante es mucho más discreto, pues, aunque mantiene las marcas de agua, al ser blanco se disimulan mejor. Además, el cuello polo azul marino le da un aspecto elegante, pese a que también lleva vivos en color rojo. Este uniforme se complementa con un short azul oscuro.

¿Podrá Cruz Azul usar ambas camisetas en la Copa Intercontinental? Al ser local administrativo para el Derbi de las Américas (algo así como los cuartos de final del torneo), se espera que pueda portar el jersey azul, mientras que de avanzar su rival será el Pyramids de Egipto, cuyo uniforme es albiceleste.