La fase final de la Copa Intercontinental 2025 ya tiene sede

Oscar Sandoval

La FIFA dio a conocer que los partidos que decidirán al campeón de la Copa Intercontinental 2025 que se realizará del 10 al 17 diciembre se jugarán en Catar.

Qatar confirmed as FIFA Intercontinental Cup final phase host



🗞️ ➡️ https://t.co/mrr5GEFIOB#FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/cdH9EjK87d — FIFA Media (@fifamedia) September 28, 2025

La fase final del torneo constará de tres partidos, el primero el 10 de diciembre y será el ‘Derbi de las Américas’ entre Cruz Azul que levantó el título de la CONCACAF y el próximo campeón de la Copa Libertadores de CONMEBOL que se dará a conocer el 29 de noviembre con Flamengo, Racing, Liga de Quito y Palmeiras como candidatos.

El ganador de esa llave, enfrentará una eliminatoria el 13 del último mes del 2025 contra Pyramids de Egipto por la ‘Copa Challenger’ de la FIFA que da acceso a la gran final que se llevará acabo el 17 de diciembre. Ambos compromisos se disputarán en el estadio Ahmad Bin Ali.

Paris Saint-Germain, monarca de Europa luego de ganar la Champions League, espera rival en la final que se jugaría en Lusail en donde Real Madrid venció a Pachuca en diciembre pasado.