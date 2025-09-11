Cruz Azul ya tiene rival si avanza a las semifinales de la Copa Intercontinental

Enrique Gómez

Aunque los equipos americanos y el campeón de Europa juegan hasta diciembre, la Copa Intercontinental ya empezó a disputarse; de hecho, el Cruz Azul ya conoce la identidad del club que podría enfrentar en semifinales, si logra pasar el primer corte contra el campeón de la CONMEBOL.

El Pyramids FC se ha clasificado para la Copa Challenger del torneo de la FIFA, luego de dar la campanada en la Copa África-Asia-Pacífico y vencer por 3-1 al club Al-Ahli de Arabia Saudita en Yeda.

El enfrentamiento ante el representante de CONCACAF o de COMBEBOL será hasta el 13 de diciembre.

Es curioso, pues La Máquina ya conoce al que podría ser su rival en la antesala de la final contra el Paris Saint-Germain, pero todavía no se define cuál será su primer oponente, en el Derbi de las Américas (10 de diciembre), pues la Copa Libertadores sigue en competencia y no coronará a su campeón hasta el 29 de noviembre.

Pyramids FC win the FIFA African-Asian-Pacific Cup! 🩵🤍#FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/8oXeA2CjFL — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 23, 2025

Según escribe la Agencia EFE, “un triplete del congoleño Fiston Mayele ante Al Ahli saudí certificó la clasificación del Pyramids para las semifinales de la Copa Intercontinental”, algo que podría considerarse como “toda una sorpresa dada la presencia en el conjunto saudí, vigente campeón de Asia, de nombres reconocibles como los de Frank Kessie, Roger Ibañez o Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City”.

Cruz Azul se ganó el derecho a participar en la Copa Intercontinental con su título en la Copa de Campeones de CONCACAF, donde destrozó 5-0 al Vancouver Whitecaps en la final del 1 de junio.

Entonces, el equipo de Nicolás Larcamón se medirá en su primer reto a Racing Club, Estudiantes, Flamengo, Sao Paulo, Liga de Quito, Palmeiras o River Plate; si avanza su próximo oponente será el Pyramids y si sigue adelante, como lo hizo el Pachuca el año pasado, su ‘premio’ será tener un partido oficial contra el campeón de la Champions League el 17 de diciembre.