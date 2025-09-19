Cruz Azul no se conforma con el invicto; lo quiere todo en la Liga MX

Redacción FOX Deportes

Ser el único invicto del Apertura 2025 y perfilarse al liderato no está nada mal, pero claramente no es suficiente para Cruz Azul. El equipo quiere más éxitos en la Liga MX y sobre todo, una vez que llegue la Liguilla.

Así lo afirmó el técnico Nicolás Larcamón tras la victoria 3-2 contra Juárez, la séptima de manera consecutiva para La Máquina.

"Con esta camiseta y con este escudo la exigencia es al máximo. Afrontamos todo con gran responsabilidad. Somos ambiciosos, más que el invicto queremos el primer lugar y eso lo obtendremos con regularidad", dijo tras el triunfo por 3-2 sobre Juárez en la novena jornada.

"Aún hay varios aspectos a mejorar", insistió el técnico que llegó al equipo 'celeste' para esta temporada (luego de que se le pagara la cláusula de recisión al Necaxa) y que ya suma 23 puntos luego de nueve jornadas".

El equipo capitalino cerrará la jornada como nuevo líder de la Liga MX a menos que el Monterrey dé el máximo golpe de autoridad y derrote al América más tarde en el Estadio BBVA de Nuevo León