Cruz Azul sumó 7 triunfos al hilo en duelo de volteretas

Redacción FOX Deportes

Cruz Azul derrotó 3-2 a FC Juárez en la jornada 9 del Apertura 2025, en el Estadio Olímpico Universitario. Luka Romero abrió el marcador al minuto 2 con un disparo dentro del área, pero la visita respondió rápido: Rodolfo Pizarro empató de cabeza al 14’ y Raymundo Fulgencio dio la vuelta al 19’.

El conjunto celeste reaccionó pronto. Gonzalo 'Toro' Fernández apareció en un tiro de esquina para empatar el encuentro, devolviendo confianza al equipo. Poco después, José Paradela recibió un pase filtrado de Romero y definió con precisión para el 3-2 que devolvió la ventaja a los locales antes del descanso.

FINAL: SÉPTIMO TRIUNFO CONSECUTIVO EN LIGA MX PARA LA MÁQUINA 🚂 pic.twitter.com/SmPE80HZ9z — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 20, 2025

En la segunda mitad, Juárez intentó presionar con disparos de media distancia y centros constantes, buscando incomodar a la defensa cementera. Cruz Azul se mantuvo ordenado atrás, cerrando espacios y evitando que los visitantes pudieran concretar sus intentos de igualar el marcador.

Este viernes marcó algo poco habitual: los celestes no jugaban como local en viernes desde hace 13 años, la última vez fue el 17 de agosto de 2012, en la Jornada 5 del Apertura, cuando empataron 1-1 contra León. Con esta victoria, Cruz Azul sumó tres puntos valiosos y reafirmó su paso competitivo en el torneo.