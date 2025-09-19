¿Por qué Cruz Azul juega como local un viernes en C.U.?

Enrique Gómez

¿Jugar en viernes y en el Estadio Olímpico Universitario califica como un partido de local? Mejor será que así lo crea el Cruz Azul, pues tiene una marca simplemente perfecta enfrentando en casa al FC Juárez.

El historial del Cruz Azul enfrentando a los ‘Bravos’ como local:

· A19: Victoria 2-0

· A20: Victoria 3-2

· C22: Victoria 1-0

· C23: Victoria 1-0

· A23: Victoria 2-0

· A24: Victoria 4-0

· A25: Por definirse

Vaya dominio brutal que no debería variar por el cambio de día ni de estadio.

Para la Jornada 9 del Apertura 2025, el equipo ‘cementero’ disputará un partido por demás atípico, pues por si no fuera suficiente usar el inmueble histórico de los Pumas (mismo que está ocupando desde el torneo pasado), el club ‘celeste’ será anfitrión de un partido oficial de Liga MX antes del fin de semana.

La última vez que La Máquina jugó como local en un viernes fue el 17 de agosto de 2012 en un partido contra León celebrado en el Estadio Azul (ahora casa temporal del América) en un partido que acabó 1-1.

¿A qué se debe que Cruz Azul juegue este día si se supone que es local?

Muy simple: Pumas juega el domingo y no es buena idea jugar en el mismo estadio dos días seguidos.

Ojo a los horarios de apertura de taquillas, estacionamientos y puertas, Azules. 💙



¡Nos vemos en el estadio! 🏟️ pic.twitter.com/t4s4Q34lZ3 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 19, 2025

El equipo ‘cementero’ que fue desalojado antes de tiempo del Estadio Azteca, para después ser barrido del Estadio Ciudad de los Deportes y que no todavía no tiene el terreno para la construcción de un nuevo estadio, se vio obligado a ocupar el Olímpico Universitario, pero la prioridad la tiene Pumas.

Así, para respetar el día habitual del conjunto auriazul en esta novena fecha donde, inconvenientemente, ambos equipos juegan como local en el ‘México 68’, La Máquina deberá recibir a Juárez en el día previo al fin de semana. Aun así, se espera una nueva victoria del equipo que dirige Nicolás Larcamón, pues por algo está a un punto del liderato de la Liga MX.

Esta será la única jornada del Apertura 2025 donde suceda algo así, pero lo que aún falta por definir es la sede para el partido del 8 de noviembre entre Cruz Azul y Pumas, pues aunque La Máquina está pagando una renta, Universidad no piensa asumirse como visitante, ni siquiera administrativo.