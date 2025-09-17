América ayudará a Cruz Azul para que sea líder en la Jornada 9

Enrique Gómez

Nadie sabe para quien trabaja y el América podría ayudarle al Cruz Azul a hacerse con el liderato del Apertura 2025, claro que, para eso, primero el equipo ‘cementero’ deberá vencer en casa a Juárez.

El actual primer lugar de la tabla es Rayados, pero juega contra el América, equipo que ha estado en las últimas cuatro finales y que seguramente querrá pasar la página después de perder el clásico nacional ante Chivas. Este encuentro se juega 24 horas después del compromiso de Cruz Azul, así que, de La Máquina depende amanecer como líder, mientras que será trabajo del club azulcrema evitar que el Monterrey lo rebase.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 9 de la Liga MX: