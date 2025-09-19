Monterrey-América, toda una final adelantada apenas a medio torneo

Enrique Gómez

Bien podría ser una final de la Liga MX, como ha sucedido ya dos veces en los últimos seis años, pero, por ahora, se trata de un partido por los primeros lugares del Apertura 2025.

El Monterrey-América es uno de los mejores partidos que puede ofrecer el futbol mexicano y en este certamen representa la defensa del liderato por parte de Rayados y el desquite para el club azulcrema, que viene de perder el Clásico Nacional de Chivas. Además de todo, será el reencuentro de Anthony Martial y Allan Saint-Maximin, dos fichajes bomba para esta temporada.

Así llegan ambos equipos para este partido por la Jornada 9 del futbol mexicano: