¿Por qué Allan Saint-Maximin es más 'bomba' que Anthony Martial?

Enrique Gómez

Fue un mercado de verano inolvidable para la Liga MX y dos de las grandes contrataciones que se vieron para este Apertura 2025 podrían saludarse en francés este fin de semana en el Gigante de Acero.

El Monterrey pegó el último ‘bombazo’ del torneo con el fichaje de Anthony Martial, exjugador del Manchester United, en el cierre de registros, mientras que tres semanas antes, Allan Saint-Maximin tuvo un debut de ensueño con el América. Lo curioso es que justamente para esta Jornada 9 del Apertura 2025, Rayados y Águilas se miden en un partido entre dos fuertes candidatos al título.

¿Pero, entre Martial y Saint-Maximin, quién es la verdadera ‘bomba francesa’ en la Liga MX?

Si usamos el desempeño que tuvieron en su última temporada en Europa, el jugador del América tiene mejor puntaje según la Inteligencia Artificial de Comparisonator, por lo que le hubiera alcanzado para ser el tercer mejor extremo del futbol mexicano durante el curso pasado, mientras que el nuevo atacante de Rayados también hubiera figurado en el top-10, pero más abajo.

Anthony Martial

· 186 de índex la temporada pasada

· Delantero francés de 29 años

· Procedente del AEK Atenas

· Antes jugó en Lyon, Mónaco Manchester United y Sevilla

· 65 goles a nivel europeo

· 1 Europa League con Manchester United

· 1 Liga de Naciones con Francia

¡Anthony Martial ya puede debutar en la Liga MX! Aunque acaba de llegar, el francés tiene el aval para jugar contra el América

Allan Saint-Maximin (América)

· 221 de índex la temporada pasada

· Extremo francés de 28 años

· Procedente del Fenerbahce

· Antes jugó Saint Etienne, Hannover, Bastia, Mónaco, Nice, Newcastle y Al-Ahli

· 48 goles a nivel europeo

· Jugó en las categorías inferiores de la Selección Franesa

· Sin títulos hasta ahora

Allan Saint-Maximin marcó un gol 'mágico' contra Pachuca

Es poco probable que Martial pueda debutar (aunque ya está listo su registro y tiene el aval federativo para jugar), pues llegó apenas esta semana a México y su único partido de la temporada fue en julio, cuando jugó 32 minutos con el AEK Atenas, sin embargo, seguro que acompañará a su equipo en la grada o en la banca, además de que podrá saludar a su compatriota.

Saint-Maximin lleva dos goles en la Liga MX gracias al gran impacto que causó entrando como recambio en sus dos primeros partidos. Ahora queda esperar a lo que pueda ser el exseleccionado francés de Rayados.