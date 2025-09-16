¡Anthony Martial ya puede debutar en la Liga MX!

Redacción FOX Deportes

Apenas llegó a México esta semana y ya está registrado en la página de la Liga MX. Eso quiere decir que Anthony Martial está avalado para debutar e incluso podría ver minutos de inmediato contra el América.

Pero una cosa es el permiso oficial y otra, ver si el futbolista está listo física y futbolísticamente. Por lo pronto, ya está trabajandos en El Barrial.

Se espera mucho del delantero francés que tantos años jugó en el Manchester United, pero luce complicado que pueda ver minutos en el esperado partido del 20 de septiembre en el Estadio BBVA, que será entre dos de los máximos candidatos al título que tiene el futbol mexicano. Lo más probable es que el delantero de 29 años vea actividad hasta el 24 de septiembre (Jornada 10) contra el campeón Toluca.

📱 @AnthonyMartial ya está en Monterrey y les tiene un mensaje. 🔥👋🏽 pic.twitter.com/zY7SxN0rwY — Rayados (@Rayados) September 16, 2025

Monterrey firmó al futbolista procedente del AEK Atenas por los próximos dos años y como su registro quedó dado de alta rápidamente en la página de la Liga MX, el jugador tiene la oportunidad de debutar en cualquier partido prácticamente desde que aterrizó en México, sin embargo, su presentación en la cancha será determinada por el técnico Domenec Torrent, de acuerdo con el ritmo que tenga el jugador.

Martial solo vio 32 minutos esta temporada en Grecia (en un partido clasificatorio a la Europa League en julio), pero al menos hizo la pretemporada completa con el conjunto ateniense.

Cuando esté listo, se espera mucho del delantero francés, quien deberá pelear la titularidad con Germán Berterame y Roberto de la Rosa.