¡Alguien detenga a Rayados! El fichaje de Anthony Martial ya es oficial

Enrique Gómez

Ya tiene en sus filas a Sergio Ramos, Lucas Ocampos, Sergio Canales, Jesús Corona y Óliver Torres, pero Rayados quiere a más jugadores de Europa y en el último día del mercado, acaba de soltar otra ‘bomba’.

Anthony Martial, delantero francés con más 120 goles a nivel de clubes, es nuevo jugador del Monterrey, primer club americano en el que jugará después de haber pasado por Francia, Inglaterra, España y Grecia.

El equipo regiomontano dedicó varias publicaciones para hacer el anuncio del fichaje del futbolista de 29 años, quien llega procedente del AEK Atenas y con muchos años militando en el Manchester United.

El fichaje de hizo oficial después de que el exjugador de Lyon, Monaco y Sevilla aprobara los exámenes médicos en España, por lo que se espera que pronto viaje a México para ponerse a las órdenes de Domenec Torrent.

¡El saludo de @AnthonyMartial a toda La Pandilla!🇫🇷🙌🏼



¡Ya te estamos esperando en la Casa Rayada!🏟️💙 pic.twitter.com/gmD31hwFVG — Rayados (@Rayados) September 12, 2025

“Hola, familia rayada, soy Anthony Martial y estoy muy contento de llegar al Club de Futbol Monterrey ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos, Rayados!”, dijo en francés el 30 veces seleccionado por su país.

Martial solo jugó 32 minutos con el AEK esta campaña, por lo que no se puede decir que llegue en gran ritmo, sin embargo, completó la pretemporada y se ha mantenido entrenando desde entonces.

El francés llega a unos Rayados copados de jugadores estelares, inversión que está rindiendo frutos en este Apertura 2025, pues el equipo marcha en primer lugar con 18 puntos en siete partidos.

Anthony tiene un valor de 7.5 millones de euros según Transfermarkt, pero se dice que Rayados supo negociarlo en menos de 2 MDE y mucho fue gracias a la labor de convencimiento de Óliver Torres. Gran contratación.