Rayados, favorito para seguir liderando el Apertura 2025

Los Rayados del Monterrey, donde juega el central español Sergio Ramos, visitarán este domingo al Querétaro, en un partido de la octava jornada del torneo Apertura 2025, en el que los regios tratarán de mantenerse en el primer lugar del campeonato.

Con seis victorias y una derrota, los Rayados lideran el certamen con 18 puntos, uno más que el América y Cruz Azul, sus más cercanos perseguidores.

El duelo ante los Gallos Blancos del Querétaro es fundamental para que el Monterrey del entrenador español Domènec Torrent siga en la cima.

Ramos ha sido uno de los pilares en la defensa de los Rayados del estratega catalán, la cuarta mejor del torneo al haber permitido solo nueve goles (la mejor es la del América con seis dianas encajadas).

Mientras que el Querétaro está en el penúltimo lugar de la tabla con cuatro unidades.

Por la calidad del rival al que enfrenta y porque América se mide en el Clásico Nacional ante Chivas y el Cruz Azul se enfrenta al exlíder Pachuca, todo indica que el equipo regio se mantendrá en la cima una semana más.