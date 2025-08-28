Publicación: domingo 31 de agosto de 2025

Sergio Ramos dedica canción de 'despecho' al Real Madrid

La canción del defensa

El central español del Monterrey mexicano, Sergio Ramos, lanzó este domingo la canción 'Cibeles', en ritmo de reguetón, en la que reclama al Real Madrid por su salida del club en 2021.

"Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di... Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras", dice la letra de la canción interpretada por Ramos.

Sergio Ramos ganó 22 títulos con el Real Madrid, cinco Ligas, cuatro veces la Champions League, cuatro ediciones del Mundial de Clubes, tres ediciones de la Supercopa de Europa, dos ediciones de la Copa del Rey y cuatro veces la Supercopa de España.

A pesar de estos éxitos, en 2021 el defensor abandonó la plantilla.

El zaguero de 39 años, quien después pasó por Paris Saint Germain, Sevilla y ahora Monterrey, no ha olvidado su salida del club blanco.

Por eso lo plasmó en una pieza musical que trabajó en colaboración con el compositor mexicano Carín León.

10 momentos que marcaron la carrera de Sergio Ramos con la Selección española

Sergio Ramos anunció el final de su andar con la Selección Española tras haber defendido la camiseta en 180 ocasiones.
Debut 26 de marzo 2005 España 3-0 China
Primer gol y doblete contra San Marino en eliminatoria Mundialista. 13 octubre 2005
Debut en una Copa del Mundo 14 de junio de 2006 (España 4-0) Ucrania
Primera capitanía como seleccionado nacional. 3 de junio 2010
Campeón de Europa 2008. 1-0 a Alemania 29 de junio
Campeón del Mundo. 1-0 a Países Bajos 11 julio 2010
Bicampeón de Europa 2012. 4-0 a Italia 1 de julio
Gol 10 con la Selección de España. 8 septiembre 2014 1-0 Macedonia del Norte
Partido 100 con la Selección de España. Marzo 22 de 2013 Eliminatorio rumbo al Mundial. España 1-1 Finlandia
Último partido con La Roja. 31 marzo 2021. España 3-1 Kosovo. Clasificación Mundial 2022

"Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir 'arrodillao'... Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más", canta el defensa.

Sergio Ramos hizo el lanzamiento a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram y de YouTube.

En la pieza, Ramos aparece en una desolada Plaza de la Cibeles, donde está la fuente en la que el Madrid festeja todas sus glorias deportivas.

El vídeo continúa con un bombardeo de imágenes de momentos históricos que vivió el zaguero con el Real Madrid, como el gol que anotó al Atlético de Madrid en el minuto 93 de la final de la Champions League del 2014, que significó el empate y abrió el camino al título.

El vídeo termina con la figura de piedra de Cibeles desmoronándose, mientras él canta.

"Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería 'encantao', una vez y hasta mil, tú lo 'sabe' Cibeles".

Sergio Ramos es figura del Monterrey, junto a su compatriota Sergio Canales, y uno de los principales animadores del fútbol mexicano.

