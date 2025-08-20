El reencuentro de Sergio Ramos y Fernando Gago en plena Liga MX

EFE

La sexta jornada del torneo Apertura 2025 tendrá como uno de los partidos más atractivos el de Rayados de Monterrey, con Sergio Ramos como líder en sus filas, ante el Necaxa, cuyas riendas lleva el argentino Fernando Gago.

Ambos fueron compañeros en el Real Madrid entre 2006 y 2011, el tiempo que el de Ciudadela (provincia de Buenos Aires) vistió la camiseta merengue frente a las 16 temporadas del de Camas. En ese tiempo, conquistaron dos títulos de Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Ahora, uno dentro del campo y el otro desde el banquillo, medirán sus fuerzas en un duelo en el que los Rayados intentarán subir al liderato a costa del Necaxa.

Liderados por el campeón del mundo con España en 2010, el Monterrey del entrenador catalán Domènec Torrent tiene una marca casi perfecta de cuatro victorias y una derrota en el inicio del campeonato para sumar 12 puntos, los mismos que el líder, el Pachuca, que cuenta con una mejor diferencia de goles.

Su única caída fue justo ante el Pachuca en la primera jornada, duelo en el que los Tuzos los golearon 3-0.

Parece que Sergio Ramos es muy feliz en Rayados

Torrent tomó el mando del equipo norteño previo al Mundial de Clubes, en el que el Monterrey se clasificó a los octavos de final, en los que cayó de forma apretada ante el Borussia Dortmund alemán.

Ahí, el otrora auxiliar de Pep Guardiola le dio forma a su plantilla, una de las más poderosas en México, para encontrar su lugar a exjugadores de LaLiga española, como el argentino Lucas Ocampos, el español Sergio Canales y Jesús 'Tecatito' Corona.

Además, rescató al goleador argentino Germán Berterame, segundo mejor artillero del Apertura con cuatro dianas, para hacer de los Rayados uno de los mejores cuadros del certamen.

Los de Torrent deberán superar la prueba del Necaxa, que este semestre comenzó el proceso de Gago, que, en su etapa como técnico, ya dirigió a Aldosivi, Racing y Boca Juniors en su país y a las Chivas.

Gago ha sufrido para ponerle orden a una plantilla comandada por el delantero colombiano Díber Cambindo, el central uruguayo Agustín Ontiveros y el centrocampista argentino Agustin Palavecino.

En sus primeros cinco encuentros, el Necaxa ha firmado un triunfo, dos empates y dos caídas para sumar cinco puntos y ubicarse en la undécima posición, a uno de entrar a puestos de repesca.