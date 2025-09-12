Anthony Martial llegará a Rayados y gracias a Óliver Torres: "Lo convencí rápido"

Enrique Gómez

Después de lo que dijo Óliver Torres, ya no necesitamos que Rayados haga oficial el fichaje de Anthony Martial para dar por hecho su llegada a la Liga MX, como un ‘bombazo’ más para el futbol mexicano.

El mediocampista de Rayados, quien realmente se ve muy feliz y adaptado a su vida en el norte de México, reconoció que él fue parte fundamental para que se cristalizara la llegada del exjugador del Manchester United, quien llegará procedente del AEK Atenas y cuya contratación se deberá anunciar en las próximas horas, pues estamos en la fecha límite de traspasos.

“Hace días hablé con él, es un gran chico, nos puede aportar mucho, puede jugar en diferentes posiciones de ataque, viene a sumar, viene con una gran mentalidad, le he dicho que México es un gran país”, confirmó el futbolista español, quien compartió cómo le ‘vendió’ la idea al francés de 29 años de que emigrar al futbol mexicano era justo lo que necesitaba para su carrera.

“Martial es que no pasó una situación fácil en Sevilla y cada día era el primero que iba al entrenamiento para recuperarse”.@mmdeportesmx pic.twitter.com/z36x1MsHcl — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) September 12, 2025

“No sé si soy objetivo, pero todo lo que le puedo decir es algo bueno. Él me dijo que necesitaba un cambio, yo le dije que no había un mejor cambio que venir aquí: salir de su zona de confort, a vivir cosas buenas, la experiencia de la Liga MX es increíble, y venir a un club con posibilidad de ganar, creo que lo convencí rápido”, se congratuló Torres, quien llegó a Rayados para el Apertura 2024 y ya suma 45 juegos.

Pero Torres no solo tuvo elogios para su excompañero en el Sevilla:

“Monterrey es una gran ciudad, el club es un grandísimo club, ojalá que pronto pueda estar con nosotros, aquí será bien recibido. Estoy seguro de que si lo cuidamos, será un gran paso en su carrera, en su vida”, sentenció Óliver, autor de seis goles y ocho asistencias con el equipo regiomontano.

Rayados marcha en primer lugar del Apertura 2025 después de siete jornadas y aunque ya tiene un equipo lleno de figuras como Sergio Ramos, Sergio Canales o Lucas Ocampos, está claro que quiere más.