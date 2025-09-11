Anthony Martial sí jugará en la Liga MX, pero no será con Pumas

Héctor Cantú

La Liga MX abrirá sus puertas para un nuevo fichaje de alto renombre para poner una estrella más en circulación en el futbol mexicano.

Las últimas negociaciones apuntan a que el futbolista francés Anthony Martial, quien era pretendido por los Pumas, sí llegará al futbol mexicano pero lo hará con otro equipo.

Información de Fabrizio Romano, apunta a que el todavía jugador del AEK de Atenas llegará a Rayados de Monterrey en un movimiento de último momento.

El acuerdo entre ambas partes ya está sellado en una compra definitiva y solo faltará que el exjugador del Manchester United pase las pruebas médicas y firme los contratos pertinentes.

Rayados se convertirá así en el quinto equipo en la carrera de Martial, quien en el pasado defendió las camisetas del Monaco, Manchester United, Sevilla y AEK de Atenas.

Con Martial en camino, el número de jugadores franceses que han jugado en la Liga MX aumentará a ocho después de que lo hcieran Florian Thauvin, Timothée Kolodziejczak, Andy Delort, Jéremy Ménez, Amara Simba y Sebastien Salles-Lamonge.