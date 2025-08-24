Con gol de Sergio Ramos, Monterrey sigue arrasando en la Liga MX

Enrique Gómez

Al fin el Monterrey es un equipo espectacular y digno de la gran plantilla que tiene para este Apertura 2025.

Por cuarto partido consecutivo en la Liga MX, el equipo regiomontano marcó tres goles; solo que en esta ocasión no recibió ninguno, por lo que se puede decir que perfeccionó lo que había venido haciendo.

Victoria 3-0 de Rayados sobre Necaxa, que de primera mano sintió el poder de las grandes individualidades del equipo norteño, pues los autores de los goles fueron Lucas Ocampos, Sergio Canales y Sergio Ramos, posiblemente las tres más grande estrellas que tiene a su disposición Domenec Torrent.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en el ‘Gigante de Acero’:

· 1-0 (15’): Lucas Ocampos sacó un riflazo de primera y desde atrás de la media luna

· 2-0 (21’): Gol olímpico de Sergio Canales. El tiro de esquina sorprendió al arquero

· 3-0 (59’): Penal bien ejecutado por Sergio Ramos. Disparo bien colocado a su izquierda

Así festejó Rayados los golazos de Sergio Canales y Lucas Ocampos

Con este resultado y el empate del Pachuca ante León, Rayados asume como líder de la Liga MX gracias a sus 15 puntos.

Quinta victoria consecutiva del equipo regiomontano, que ha tenido un tremendo despertar después de perder por 3-0 contra el Pachuca en la primera jornada del certamen.

Así las últimas cuatro victorias de Rayados en el torneo local:

· 3-1 sobre el Atlas

· 1-3 ante el León

· 3-2 contra el Mazatán

· 3-0 sobre el Necaxa

Primera vez en la historia que este equipo hila cuatro partidos seguidos haciendo tres goles.

Monterrey tiene una plantilla deslumbrante, con jugadores de trascendencia internacional y en este Apertura 2025, con Domenec Torrent en los controles, el equipo ha estado a la altura de las expectativas. Claro que faltará ver su accionar contra los otros equipos protagónicos de la Liga MX.