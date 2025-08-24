Publicación: domingo 24 de agosto de 2025

Enrique Gómez

Con gol de Sergio Ramos, Monterrey sigue arrasando en la Liga MX

Ante Necaxa, Rayados hiló su cuarto partido consecutivo anotando tres goles

Al fin el Monterrey es un equipo espectacular y digno de la gran plantilla que tiene para este Apertura 2025.

Por cuarto partido consecutivo en la Liga MX, el equipo regiomontano marcó tres goles; solo que en esta ocasión no recibió ninguno, por lo que se puede decir que perfeccionó lo que había venido haciendo.

Victoria 3-0 de Rayados sobre Necaxa, que de primera mano sintió el poder de las grandes individualidades del equipo norteño, pues los autores de los goles fueron Lucas Ocampos, Sergio Canales y Sergio Ramos, posiblemente las tres más grande estrellas que tiene a su disposición Domenec Torrent.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en el ‘Gigante de Acero’:

· 1-0 (15’): Lucas Ocampos sacó un riflazo de primera y desde atrás de la media luna

· 2-0 (21’): Gol olímpico de Sergio Canales. El tiro de esquina sorprendió al arquero

· 3-0 (59’): Penal bien ejecutado por Sergio Ramos. Disparo bien colocado a su izquierda

Así festejó Rayados los golazos de Sergio Canales y Lucas Ocampos

Sergio Canales hizo un gol olímpico a los 21 minutos.
El español anotó desde el tiro de esquina e hizo honor a su apodo de 'El Mago'
Canales puso el 2-0 sobre Necaxa.
El marcador lo abrió Lucas Ocampos con un golazo de primera y desde fuera del área al 15'.
El disparo del argentino fue al ángulo y todo el 'Gigante de Acero' lo celebró en grande.
Así los festejos de los golazos contra Necaxa.
Así los festejos de los golazos contra Necaxa.

Con este resultado y el empate del Pachuca ante León, Rayados asume como líder de la Liga MX gracias a sus 15 puntos.

Quinta victoria consecutiva del equipo regiomontano, que ha tenido un tremendo despertar después de perder por 3-0 contra el Pachuca en la primera jornada del certamen.

Así las últimas cuatro victorias de Rayados en el torneo local:

· 3-1 sobre el Atlas

· 1-3 ante el León

· 3-2 contra el Mazatán

· 3-0 sobre el Necaxa

Primera vez en la historia que este equipo hila cuatro partidos seguidos haciendo tres goles.

Monterrey tiene una plantilla deslumbrante, con jugadores de trascendencia internacional y en este Apertura 2025, con Domenec Torrent en los controles, el equipo ha estado a la altura de las expectativas. Claro que faltará ver su accionar contra los otros equipos protagónicos de la Liga MX.

