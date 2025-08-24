Enrique Gómez
Con gol de Sergio Ramos, Monterrey sigue arrasando en la Liga MX
Ante Necaxa, Rayados hiló su cuarto partido consecutivo anotando tres goles
Al fin el Monterrey es un equipo espectacular y digno de la gran plantilla que tiene para este Apertura 2025.
Por cuarto partido consecutivo en la Liga MX, el equipo regiomontano marcó tres goles; solo que en esta ocasión no recibió ninguno, por lo que se puede decir que perfeccionó lo que había venido haciendo.
Victoria 3-0 de Rayados sobre Necaxa, que de primera mano sintió el poder de las grandes individualidades del equipo norteño, pues los autores de los goles fueron Lucas Ocampos, Sergio Canales y Sergio Ramos, posiblemente las tres más grande estrellas que tiene a su disposición Domenec Torrent.
Así fueron los goles de este encuentro celebrado en el ‘Gigante de Acero’:
· 1-0 (15’): Lucas Ocampos sacó un riflazo de primera y desde atrás de la media luna
· 2-0 (21’): Gol olímpico de Sergio Canales. El tiro de esquina sorprendió al arquero
· 3-0 (59’): Penal bien ejecutado por Sergio Ramos. Disparo bien colocado a su izquierda
Con este resultado y el empate del Pachuca ante León, Rayados asume como líder de la Liga MX gracias a sus 15 puntos.
Quinta victoria consecutiva del equipo regiomontano, que ha tenido un tremendo despertar después de perder por 3-0 contra el Pachuca en la primera jornada del certamen.
Así las últimas cuatro victorias de Rayados en el torneo local:
· 3-1 sobre el Atlas
· 1-3 ante el León
· 3-2 contra el Mazatán
· 3-0 sobre el Necaxa
Primera vez en la historia que este equipo hila cuatro partidos seguidos haciendo tres goles.
Monterrey tiene una plantilla deslumbrante, con jugadores de trascendencia internacional y en este Apertura 2025, con Domenec Torrent en los controles, el equipo ha estado a la altura de las expectativas. Claro que faltará ver su accionar contra los otros equipos protagónicos de la Liga MX.
