Corinthians frenó a Flamengo y ganó la Supercopa de Brasil

EFE

Corinthians conquistó este domingo la Supercopa de Brasil tras vencer en Brasilia por 2-0 a Flamengo e interrumpió así la racha ganadora del equipo carioca dirigido por Filipe Luis.

Es la primera vez que el club de São Paulo levanta este trofeo desde 1991, cuando también se impuso a Flamengo en la final.

Con esta derrota, Flamengo ve frenada una marcha triunfal que le llevó a ganar el año pasado el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores y la Supercopa.

Además, queda empañada la vuelta al equipo del delantero Lucas Paquetá, exjugador del West Ham inglés y el fichaje más caro de la historia del futbol brasileño, calculado en 42 millones de euros.

Aunque Flamengo tuvo la posesión del balón en el partido jugado en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, no consiguió traducirlo en oportunidades de gol y fue Corinthians efectivo en el ataque.

El club de São Paulo se adelantó a los 26 minutos con un gol de Gabriel Paulista y el neerlandés Memphis Depay mantuvo la defensa del rival bajo constante presión.

Para empeorar las cosas, nada más empezar la segunda parte, el árbitro expulsó al creativo colombiano Jorge Carrascal después de un análisis del VAR.

Pese a la entrada de Paquetá a los pocos minutos y a los intentos de penetrar la defensa del rival, Flamengo no logró remontar y el Corinthians remató el partido en el noveno minuto añadido al partido con un gol de Yuri Alberto.