Memphis Depay le dio el título de la Copa de Brasil a Corinthians

Memphis Depay anotó el gol de la victoria 2-1 de Corinthians frente a Vasco da Gama en la final de la Copa de Brasil, un título que clasifica al equipo paulista a la Copa Libertadores de 2026.

ACABOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



PODE SOLTAR O GRITO, FIEEEEEEL!!!!!! 🗣️



O SPORT CLUB CORINTHIANS SE TORNA PELA 4️⃣ª VEZ CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL!!!!!!!!! 🦅



É, CAMPEÃO!!!!!!!! É, CAMPEÃO!!!!!!!! 🏆🏆🏆🏆



VAAAAAAAAAAAAAAAAI, CORINTHIANS!!!!!!!!!!!!!!!! 🏴🏳️… pic.twitter.com/bk4hG2WK8a — Corinthians (@Corinthians) December 21, 2025

Yuri Alberto abrió el marcador en el minuto 18 y dio la asistencia a Memphis para anotar el segundo gol y definitivo, en una jugada colectiva en el minuto 63.

Nuno Moreira, de cabeza, anotó el gol del Vasco da Gama, en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, después del 0-0 de la ida, jugada el pasado miércoles en São Paulo.

El equipo carioca encajonó al Corinhtians en la recta final del partido, pero no consiguió contrarrestar el tanto de Memphis, que fue decisivo.

Para el Corinthians, este supone su cuarto título de Copa y el primero desde 2009, y es el segundo título del equipo en la temporada, después del Campeonato Paulista.

El título de Copa, el segundo más importante de Brasil, supone además una inyección económica, por el premio de la competición, que ronda unos 18 millones de dólares y por el retorno financiero que supone el boleto para la Libertadores.