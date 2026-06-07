España es una máquina imparable y esta cifra asusta al mundo

Héctor Cantú

La Selección de España llega con etiqueta de equipo indomable a la Copa del Mundo que arrancará en los próximos días.

Luego de la victoria en su último partido de preparación ante Perú, disputado en suelo mexicano, el equipo comandado por Luis de la Fuente dejó en claro por qué es uno de los favoritos para ser el próximo campeón del mundo.

La Furia Roja llega con un récord increíble de 30 partidos sin derrota antes de una justa mundial. Nunca antes, ni siquiera cuando levantó el título en Sudáfrica 2010, había conseguido hilar tantos partidos sin caer ante uno de sus rivales.

La última vez que España perdió un partido fue en marzo de 2024 cuando fue superado por la mínima diferencia ante Colombia en el London Stadium.

Posteriormente, España sufriría otro doloroso traspié ante Portugal en la final de la Nations League, sin embargo, la derrota fue en tanda de penales por lo que, para efectos de esta racha, se considera el empate en los 90 minutos de tiempo regular.

España tuvo una Eurocopa perfecta con 6 victorias y un empate en cuartos de final ante Alemania, que terminó resolviendo en el tiempo suplementario. Estas cifras, sumadas a las seis victorias y cuatro empates en fase eliminatoria, en la Nations League refuerzan las predicciones que lo colocan como el nuevo monarca mundial en 2026.

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Desde el 2023, España ha jugado 41 partidos internacionales en los que solo ha caído en dos ocasiones, la primera ante Escocia en la que es el único traspié en un torneo oficial y la segunda, la ya referida ante Colombia.

España debutará en la Copa del Mundo el próximo lunes 15 de junio cuando se mida a Cabo Verde. Completará la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita y a Uruguay.