Athletic es el primer obstáculo de Barcelona en la Supercopa de España

Oscar Sandoval

Barcelona comienza la Supercopa de España peleando con Athletic por un lugar en la final, es el favorito, pero deberá superar a un equipo que ganó el torneo en 2021 luego de superar a Real Madrid y al conjunto azulgrana que defenderá el título que consiguió la temporada pasada.

𝗗𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁.

Día de Supercopa. pic.twitter.com/KvT53zyvmi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2026

El primer trofeo del 2026 está en juego y Barcelona es el principal candidato para levantarlo, sin embargo, tendrá dos retos complicados antes de conseguir el bicampeonato, el primero Athletic y si vence a ‘Los Leones’ sacará cita ante Atlético o Real Madrid.

El equipo catalán no puede pensar en la final antes de jugar contra Athletic que es el club con menos presión en la supercopa, está hasta abajo en las quinielas y jugará liberado, aunque tendrá dar la campanada para dejar fuera de combate al campeón.

Barcelona deberá aprovechar las bajas de su rival en defensa para conseguir un boleto a la final, sus ocho victorias en fila en todas las competencias lo colocan como favorito, pero tiene que ganar para seguir avanzando al título.